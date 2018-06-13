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Ботфорты и леггинсы: Ким Кардашян сменила несколько причудливых нарядов за один день

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Коллаж: 24 канал

Звездную маму троих детей Ким Кардашян сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса в ярких и футуристических образах, которые она сменила в течение одного дня.

Первый "лук" Ким состоял из коротенького пуховика, блестящих серебристых шорт и топа, высоких белых ботфортов, а также оригинальных солнечных очков. Вся одежда была подобрана в серо-серебристой гамме.

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Ким Кардашян

Во втором образе звезда реалити-шоу сделала акцент на цвете: Кардашян позировала в оранжевом комплекте и в темно-розовых ботильонах-чулках на шпильке.

Оранжевый хит сезона?

 

Далее Ким изменила оранжевый на красный, выбрав более облегающую одежду. К слову, в подобном виде Ким недавно прогулялась с сестрой Кайли Дженнер.

Следующий "лук" Кардашян подчеркнул ее узкую талию и пышные формы.

Теги: Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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