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Боттас и Хюлькенберг будет стартовать с последнего места на гран-при Бельгии

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Валттери Боттас будет стартовать с конца на гран-при Бельшии
Валттери Боттас будет стартовать с конца на гран-при Бельшии / Фото из соцсетей

Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Renault Нико Хюлкенберг на гран-при Бельгии в Спа будут стартовать с последних мест.

Причина в том, что на болидах обоих пилотов полностью заменили силовую установку. Поэтому они будут вынуждены потерять стартовые позиции, пишет Auto Motor und Sport.

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При этом Хюлькенбергу на болид установят двигатель текущей специализации, а обновленный же вариант силового агрегата стоит ожидать уже на Гран-при Италии.

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Теги: Новости спорта Формула-1
Источник: 24 Канал
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