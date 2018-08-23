Боттас и Хюлькенберг будет стартовать с последнего места на гран-при Бельгии
Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Renault Нико Хюлкенберг на гран-при Бельгии в Спа будут стартовать с последних мест.
Причина в том, что на болидах обоих пилотов полностью заменили силовую установку. Поэтому они будут вынуждены потерять стартовые позиции, пишет Auto Motor und Sport.
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При этом Хюлькенбергу на болид установят двигатель текущей специализации, а обновленный же вариант силового агрегата стоит ожидать уже на Гран-при Италии.
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Источник: 24 Канал
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