15:13
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Ботулизм продолжает забирать жизни: в Минздраве обнародовали данные

76 Читати новину українською
От ботулизма умер еще один человек
От ботулизма умер еще один человек / espreso.tv

На начало июля было зарегистрировано 60 пострадавших от ботулизма, из них 4 пациента умерли. И сейчас количество больных и жертв снова возросло.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 16 июля с начала года от ботулизма умерли пятеро больных, в общем опасной инфекцией уже заболели 65 человек.

Читайте также: Ботулизм в Украине: причины, симптомы и профилактика

Последний летальный случай произошел в Запорожской области. Умер мужчина, который не обращался к врачам.

Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Наиболее вероятный источник ботулизма – некачественная вяленая рыба домашнего приготовления,
– говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в Украине имеются качественные канадские сыворотки от ботулизма.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Новости Запорожья Жертвы Ботулизм Вакцина Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правда та міфи про військовий бюджет України
сегодня, 14:59 Правда та міфи про військовий бюджет України
Блог Медіа 217
Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
сегодня, 13:00 Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
Тетяна Мартинюк 65
В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
сегодня, 14:28 В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
393
Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
сегодня, 12:01 Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
Олексій Чибісов 698
Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
сегодня, 11:01 Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
214
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Савченко обратилась к Путину из зала суда
 23 марта , 20:46
Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
 19 марта , 16:10
4G появился в Украине: все, что нужно знать
 30 марта , 18:05
"Богдан" закупает двигатели у российского завода, который производит военную продукцию
 23 марта , 14:34
5 распространенных болезней, которые лечит черешня
 4 июня , 20:36
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук