Ботулизм продолжает забирать жизни: в Минздраве обнародовали данные

На начало июля было зарегистрировано 60 пострадавших от ботулизма, из них 4 пациента умерли. И сейчас количество больных и жертв снова возросло.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 16 июля с начала года от ботулизма умерли пятеро больных, в общем опасной инфекцией уже заболели 65 человек.

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Последний летальный случай произошел в Запорожской области. Умер мужчина, который не обращался к врачам.

Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Наиболее вероятный источник ботулизма – некачественная вяленая рыба домашнего приготовления,

– говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в Украине имеются качественные канадские сыворотки от ботулизма.

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