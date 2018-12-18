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      Ботулизм в Украине зафиксировали еще одну смерть

      39 Читати новину українською
      В Украине зафиксировали смерть от ботулизма
      В Украине зафиксировали смерть от ботулизма / homesecurity.press

      От ботулизма в Кировоградской области в реанимационном отделении Маловисковской центральной районной больницы умер 36-летний мужчина.

      Об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

      Читайте также: Ботулизм в Украине: причины, симптомы и профилактика

      Случай зафиксировали на прошлой неделе (10-16 декабря) у 36-летнего жителя Маловисковского района Кировоградской области. Его связывают с потреблением консервированных овощей домашнего производства.

       
      Ботулизм – что это?
      Это пищевое отравление, которое обусловлено потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

      В лаборатории подтвердили, что в крови больного обнаружили ботулотоксин типа "В".

      В Україні зафіксували смерть від ботулізму
      В Украине зафиксировали смерть от ботулизма

      За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.

       
      Ботулизм – профилактика заболевания
      Избегайте употребления:
      • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
      • мясных и грибных консервов;
      • консервов домашнего изготовления;
      • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали надлежащим образом;
      • если сомневаетесь в качестве продуктов.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Ботулизм
      Источник: 24 Канал
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