Ботулизм в Украине зафиксировали еще одну смерть

От ботулизма в Кировоградской области в реанимационном отделении Маловисковской центральной районной больницы умер 36-летний мужчина.

Об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

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Случай зафиксировали на прошлой неделе (10-16 декабря) у 36-летнего жителя Маловисковского района Кировоградской области. Его связывают с потреблением консервированных овощей домашнего производства.

Ботулизм – что это? Это пищевое отравление, которое обусловлено потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

В лаборатории подтвердили, что в крови больного обнаружили ботулотоксин типа "В".



В Украине зафиксировали смерть от ботулизма

За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.

Ботулизм – профилактика заболевания Избегайте употребления: • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

• мясных и грибных консервов;

• консервов домашнего изготовления;

• если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали надлежащим образом;

• если сомневаетесь в качестве продуктов.

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