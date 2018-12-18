Ботулизм в Украине зафиксировали еще одну смерть
От ботулизма в Кировоградской области в реанимационном отделении Маловисковской центральной районной больницы умер 36-летний мужчина.
Об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
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Случай зафиксировали на прошлой неделе (10-16 декабря) у 36-летнего жителя Маловисковского района Кировоградской области. Его связывают с потреблением консервированных овощей домашнего производства.
В лаборатории подтвердили, что в крови больного обнаружили ботулотоксин типа "В".
В Украине зафиксировали смерть от ботулизма
За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.
• мясных и грибных консервов;
• консервов домашнего изготовления;
• если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали надлежащим образом;
• если сомневаетесь в качестве продуктов.
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