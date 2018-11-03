BoxingScene: Усик – лидер голосования за звание лучшего боксера года

По версии издания BoxingScene, украинский боксер Александр Усик в шаге от получения звания лучшего боксера года, а победа над Тони Белью в следующее воскресенье гарантирует украинцу победу в номинации.

В этом году Усик добыл две победы в рамках всемирной суперсерии на пути к статусу абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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Победы в боях против Мариса Бриедиса и Мурата Гасиева вывели нашего чемпиона в лидеры голосования. Осталось закрепить успех в Манчестере. Кроме Александра, за пальму первенства по итогам две тысячи восемнадцатого борется и его кум Василий Ломаченко, который в декабре проведет свой второй бой в этом году.



Василий Ломаченко