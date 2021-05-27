Представник міністерства у справах об'єднання двох Корей зазначив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин останнім часом дійсно скоротив свою участь у публічних заходах.

Важливо КНДР зіткнулася з найгіршою ситуацією в історії, – Кім Чен Ин поскаржився на COVID-19

Як припустив чиновник журналістам на умовах анонімності, це може бути пов'язане з побоюваннями щодо поширення COVID-19 у всьому світі.

Минулого і цього року, схоже, спостерігається тенденція до зниження громадської діяльності (Кім Чен Ина – 24 канал) на тлі COVID-19. Винятки становить його участь у великомасштабних політичних заходах, таких як з'їзд партії,

– сказав чиновник.

Зауважимо, що Кім Чен Ин у посланні учасникам VIII з'їзду Об'єднаних профспілок заявив, що КНДР зіткнулася з найгіршою ситуацією в історії.

"Поліпшення стандартів життя людей… навіть у найгіршій ситуації, в якій нам доводиться долати безпрецедентну кількість викликів, залежить від ролі, яку відіграють партійні осередки, первинні організації партії", – зазначив Кім Чен Ин.

Зверніть увагу! Раніше більшість дипломатів залишили КНДР через важку ситуацію з коронавірусом. У Північній Кореї спостерігається гострий дефіцит товарів та ліків.

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