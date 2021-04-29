"Бойківський експрес": Укрзалізниця розповіла про перший рейс нового поїзда в Карпати
Швидкісний поїзд Інтерсіті+ "Бойківський експрес" вперше здійснить рейси після перейменування. Пасажири отримають сюрприз від Укрзалізниці.
Источник:Укрзалізниця
Відділ туризму Славської громади розіграє 10 наборів бойківських сувенірів. Поїзд №745/746 Київ – Славське виконає свій маршрут 1 та 4 травня 2021 року.
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Що відомо про "Бойківський експрес"
Приблизно 10% квитків на перший рейс пасажири придбали відразу у день старту продажу. Однак, як повідомила Укрзалізниці, станом на 29 квітня ще можна придбати вільні білети.
Детальніше про маршрут "Бойківського експресу": дивіться у відео Укрзалізниці
Раніше поїзд називався "Лижний експрес". Його запустили з Києва до Славська у грудні 2020 року, в період лижного сезону. Зі столиці до курорту можна добратись всього за 7 годин.
Літні маршрути Укрзалізниці
Також Укрзалізниця анонсувала запуск понад 20 літніх маршрутів залізничного сполучення. Поїзди курсуватимуть у найпопулярніші туристичні міста України, зокрема у Львів, Одесу та Київ.
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