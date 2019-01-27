Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – висунення Юлії Тимошенко, найбільш затребувані вертольоти для ЗСУ (порівнюємо) та ефективність роботи домашньої електростанції.

1. Какие боевые вертолеты нужны ВСУ







Про закупку ударных вертолетов уже говорили министр обороны Степан Полторак и президент Петр Порошенко.



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2. "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко







Юлія Тимошенко стала кандидатом на пост Президента України.



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3. Собака-морячка, которая не предала Украину







Евро прошла с экипажем морского буксира "Корец" Керченский пролив в сентябре 2018-го. А ранее – в 2014-м она покидала с моряками незаконно аннексированный Крым.



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4. Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн







Більше ніж 100 мільярдів гривень передбачено цьогоріч у держбюджеті на армію (в доларах – це менше 4 млрд). Рекордна насправді сума, але це, звісно, дивлячись, з чим порівнювати.



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5. Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік







Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… Тепер до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.



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