Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – висунення Юлії Тимошенко, найбільш затребувані вертольоти для ЗСУ (порівнюємо) та ефективність роботи домашньої електростанції.
1. Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
Про закупку ударных вертолетов уже говорили министр обороны Степан Полторак и президент Петр Порошенко.
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2. "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
Юлія Тимошенко стала кандидатом на пост Президента України.
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3. Собака-морячка, которая не предала Украину
Евро прошла с экипажем морского буксира "Корец" Керченский пролив в сентябре 2018-го. А ранее – в 2014-м она покидала с моряками незаконно аннексированный Крым.
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4. Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
Більше ніж 100 мільярдів гривень передбачено цьогоріч у держбюджеті на армію (в доларах – це менше 4 млрд). Рекордна насправді сума, але це, звісно, дивлячись, з чим порівнювати.
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5. Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… Тепер до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.
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