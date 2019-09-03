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      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні

      1198
      Скількох синів втратила Україна на війні у серпні
      Скількох синів втратила Україна на війні у серпні / Соцмережі

      У серпні на Сході українська армія понесла сім бойових втрат – сім життів забрав російський агресор.

      Четверо воїнів, військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти, загинули в один день, 6 серпня, потрапивши під обстріл терористів з РПГ під Павлополем на Донеччині.

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      Старшому матросу Олександру Шарку було 30 років. Він родом з Чернігівської області, на нього чекали мати і сестра.

      шарко
      Олександр Шарк

      Матросу Владиславу Раку було лише 20 років. Хлопець родом з Чернігівщини, у нього залишилися батьки.

      рак військовий
      Владислав Рак

      Солдатові Сергію Шандра було 24 роки. Він родом з Вінничини, на нього чекали мама та сестра.

      шандр військовий
      Сергій Шандра

      Матросу Василю Курдову було 20 років. Він родом з Миколаївщини, був найстаршим сином в родині. У Василя залишилися батьки та двоє молодших братів.

      курдов військовий
      Василь Курдов

      Молодший лейтенант Роман Романенко служив у полку НГУ "Азов". На війні – з 2015 року. Він загинув 10 серпня на Світлодарській дузі. Під час розвідрейду (бійці мали завдання завадити бойовикам просуватися вперед) військовий підірвався на ворожій міні. Тіло загиблого воїна терористи відділи тільки 13 серпня. Романові було 25 років, він родом з Дніпра.

      військовий Романенко
      Роман Романенко

      Василь Євстигнєєв, солдат, командир відділення 72-ї ОМБр, загинув в ніч з 14 на 15 серпня, отримавши поранення під час ворожого обстрілу в районі хутора Вільний. Василю було 38 років. Воїн родом з Кіровоградщини, у нього залишилися двоє дітей.

      Тихон Курбатов на псевдо "Тихий", командир взводу батальйону "Айдар" 53-ї ОМБР загинув під час кулеметного обстрілу поблизу окупованої Горлівки 25 серпня. Воїну було 25 років. Він родом з Севєродонецька на Луганщині, на нього чекали батьки.

      курбатов військовий
      Тихон Курбатов

      Сергій Савінов, молодший сержант 36-ї бригади морської піхоти загинув 30 серпня. Поблизу селища Водяне ворог відкрив вогонь по позиціям українських військових, Сергій дістав поранення, несумісне з життям. Військовим родом з Миколаївщини. Він був єдиним сином у матері.

      військовий Савінов
      Сергій Савінов

      Вічна пам'ять загиблим Героям!

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      blog_ava
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      3 сентября
      246
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе Потери
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