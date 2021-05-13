Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на тлі загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту наголосив, що насильство є неприпустимим. Також він пообіцяв "повернути порядок до ізраїльських міст".

Таку заяву прем'єр Ізраїлю зробив у своєму вечірньому відеозверненні до народу 12 травня. Це сталося після чергового дня інтенсивних обстрілів території Ізраїлю з Сектора Гази.

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Головні тези зі звернення Нетаньяху

Голова ізраїльського уряду заявив, що бойовики в Секторі Гази "заплатять дуже високу ціну" за обстріл. Окремо він назвав "нестерпними" сцени хаосу і насильства між арабами та євреями за останні дні.

Ми бачили, як арабські бунтівники підпалювали синагоги, підпалювали автомобілі, нападали на поліцію, нападали на мирних та безневинних громадян. Для нас це неприйнятно. Це анархія,

– заявив ізраїльський прем'єр.

За його словами, "ніщо не може виправдати напад арабського натовпу на євреїв, як ніщо не може виправдати й напад єврейського натовпу на арабів".

Актуально! Під час сутичок ввечері 12 травня натовп жорстоко побив водія-араба у Бат-Ямі. Водій намагався втекти на автомобілі після того, як демонстранти зрозуміли, що він араб, але йому це не вдалося.

Нетаньяху зазначив, що люди не можуть перебрати закон на себе. Це стосується, як арабів, так і ізраїльтян.

Ви не можете підійти до араба і спробувати його лінчувати – так само як ми не можемо бачити, як арабські громадяни поводяться, так з євреями. Так не піде. Таке насильство – це не ми,

– підкреслив Біньямін Нетаньяху.

Він також розповів, що надасть поліції повну підтримку, більше повноважень і ресурсів, щоб забезпечити дотримання закону. Водночас Нетаньяху готовий відправити підрозділи збройних сил Ізраїлю на вулиці ізраїльських міст. Однак лише тою мірою, якою це допускає закон.

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