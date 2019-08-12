Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи

Протягом останнього тижня на території окупованих районів Луганської області відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званого 2-го АК "народної міліції ЛНР".

Так, 2 серпня мною була озвучена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" про батальйонно-тактичні навчання терористів на полігонах в районі с. Бугаївка і н.п. Круглик.

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Нагадаю, свого часу аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв, що у 2015 році поблизу села Бугаївка було створено навчальний військовий центр бойовиків. Координати полігону: 48°25′22″N (48.422702) довгота 38°53′60″E (38.89998).

Крім того, місцевими джерелами аналітичного відділу ГІ "Права справа", була зафіксована передислокація живої сили і техніки бойовиків з міста Луганськ в район проведення навчань-полігон поблизу населеного пункту Круглик Лутугинського району Луганської області. В місця проведення навчань важка бронетехніка була передислокована з тилових районів самопроголошеної "республіки".

Згодом українські ЗМІ з посиланням на прес-службу Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що 7 серпня в районі проведення навчань, поблизу села Бугаївка і населеного пункту Круглик, місія ОБСЄ зафіксувала велику кількість важкої бронетехніки та артилерії бойовиків.

7 серпня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність: 21 танка та 1 зенітного ракетного комплексу на полігоні неподалік від н. п. Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська); і 21 танка на полігоні біля Круглика,

– йдеться у звіті.

Варто зазначити, що 8 серпня, тобто, після оприлюднення в ЗМІ інформації "Права Справа" про проведення навчань окремих підрозділів 2-го АК терористів "ЛНР" ГУР Міністерства оборони України оприлюднює інформацію щодо інтенсивних заходів бойової підготовки за наступальною тематикою у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Наразі зафіксована передислокація додаткових підрозділів 2-го АК "народної міліції ЛНР" в район окупованого села Миколаївка Станично-Луганського району, яке розташоване на Сіверському Дінці, за 8 км на південь від районного центру і за 1 км від залізничної станції Моторна.

Примітно, що техніка бойовиків, яка була задіяна у проведенні цих навчань згідно Мінських домовленостей, повинна бути відведена від лінії зіткнення.

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