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      Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли українських позицій: де найгарячіше було минулої доби

      28 Читати новину українською
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 29 квітня проросійські найманці на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 82-міліметрових мінометів. Окупанти також обстрілювали українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:

      – вблизи Марьинки: с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – вблизи Широкино: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – вблизи населенного пункта Пески: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – вблизи Павлополя: с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинские позиции:

      – в районе населенного пункта Золотое-4: из 82-миллиметровых минометов;

      вблизи Майского: с автоматических станковых гранатометов.

      Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, зато один оккупант был уничтожен. Украинские военные адекватно отвечали на провокации противника.

      С начала текущих суток 30 апреля боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      – возле села Лебединское: с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – вблизи населенного пункта Пески: из гранатометов различных систем.

      Украинские воины потери не понесли. Что касается ситуации с боевиками, то ее сейчас уточняют в штабе ОС.

      За прошедшие сутки 28 апреля, а именно на Пасху, боевики трижды нарушали режим прекращения огня, дважды применяя при этом запрещенное вооружение.

      Окуповані території, Донбас, ополченці, повстанці
      Оккупированные территории на Донбассе

      КАКОВА СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ:

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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