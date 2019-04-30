Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли українських позицій: де найгарячіше було минулої доби

Упродовж доби 29 квітня проросійські найманці на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 82-міліметрових мінометів. Окупанти також обстрілювали українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:

– вблизи Марьинки: с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– вблизи Широкино: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– вблизи населенного пункта Пески: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– вблизи Павлополя: с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинские позиции:

– в районе населенного пункта Золотое-4: из 82-миллиметровых минометов;

– вблизи Майского: с автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, зато один оккупант был уничтожен. Украинские военные адекватно отвечали на провокации противника.

С начала текущих суток 30 апреля боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

– возле села Лебединское: с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– вблизи населенного пункта Пески: из гранатометов различных систем.

Украинские воины потери не понесли. Что касается ситуации с боевиками, то ее сейчас уточняют в штабе ОС.

За прошедшие сутки 28 апреля, а именно на Пасху, боевики трижды нарушали режим прекращения огня, дважды применяя при этом запрещенное вооружение.



Оккупированные территории на Донбассе

КАКОВА СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ: