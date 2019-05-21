Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків

Днями в російських і підконтрольних бойовикам так званої "ЛНР" ЗМІ з'явилася інформація, що під час обстрілу Збройними силами України окупованого міста Первомайськ постраждали будівлі індустріально-педагогічного технікуму та дитячий садок №4.

Утім, інформація про ураження дитсадочку та жертви серед цивільного населення не відповідає дійсності. Окрім цього, замовчується той факт, що обстріл вівся у якості відповіді на обстріли житлових кварталів українських міст Попасне та Золоте. За інформацією місцевих джерел Громадської ініціативи "Права справа", перебої з електропостачанням 17 травня відбулися внаслідок планового відключення електроенергії.

Читайте також: Українські військові завдали бойовикам суттєвих втрат на Донбасі

27 квітня 2019 року ГІ "Права справа" оприлюднила інформацію про місця зберігання важкої бронетехніки бойовиків, яка мала б бути відведена в місця постійної дислокації для моніторингу представниками ОБСЄ.

В повідомленні йшлося про те, що територія Первомайського індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ №31) – це місце зберігання важкої бронетехніки бойовиків. У казармах, які розташовані на території технікуму базуються підрозділ зі складу окремої роти радіоелектронної боротьби і підрозділи 6-го окремого мотострілецького полку 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР". Крім того, з території технікумупостійно ведеться обстріл позицій ЗСУ та житлових кварталів українських міст і сіл.

Окремо наголошувалося, що останнім часом відзначається активна передислокація важкої бронетехніки і живої сили бойовиків з глибини окупованої території Луганщини в район міста Первомайська.

11 травня, напередодні цих подій, "Права Справа" передала спеціальним службам України інформацію про те, що на території колишнього індустріально-педагогічного технікуму проходить планова ротація російських військових і зафіксовано завезення додаткового БК.

Варто зазначити, що протягом останнього тижня на Первомайському напрямку спостерігалося локальне загострення ситуації, пов'язане з провокативними обстрілами позицій ЗСУ з боку бойовиків самопроголошеної "ЛНР".

Наразі перевіряється інформація щодо кількості знищеної техніки і живої сили бойовиків. Місцеві джерела повідомляють, що поранених під час обстрілу бойовиків транспортували у Стаханов і Кіровськ.

Наразі бойовики повернулися до тактики військового протистояння, коли основний акцент перенесено на обстріли бойовиками позицій ЗСУ з житлових кварталів окупованих міст і селищ. Політичному керівництву РФ та їх місцевим посіпакам вкрай потрібно зробити Україну державою-терористом, щоб вийти з Мінського формату і відтак позбутися економічних санкцій.

Читайте також: Видача російських паспортів на Донбасі відкриє шлях бойовій авіації, – американський експерт