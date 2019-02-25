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      Дмитро Снєгирьов

      Бойовики нещадно обстрілюють населені пункти та ЗСУ

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      Бойовики збільшили кількість обстрілів ЗСУ
      Бойовики збільшили кількість обстрілів ЗСУ / Хроника.инфо

      Російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України у зоні АТО.

      Минулої доби на Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів і різного піхотного озброєння по оборонних укріпленнях ЗСУ біля с. Новозванівка, в районі населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-1.

      Так, біля с. Новозванівка, двічі – з території тимчасово окупованого смт Калинове бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі населеного пункту Новоолександрівка, з території тимчасово окупованого міста Первомайськ – з мінометів калібрів 120 і 82 мм та озброєння БМП. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний, з території тимчасово окупованого Первомайська – з мінометів калібру 120 мм. В районі населеного пункту Золоте-1, з території тимчасово окупованого міста Первомайськ – з мінометів калібру 120 мм.

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      Варто зазначити, що 20 лютого мною була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права справа" про передислокацію в район селища Калинове. Звідки ведуться обстріли позицій ЗСУ, додаткових підрозділів бойовиків. Крім того, була оприлюднена інформація про передислокацію важкої бронетехніки бойовиків і розвантаження БК в окупованому місті Первомайськ на території промислової бази ШПУ.

      Будинки цивільного населення обстріляні бойовикамиНаслідки обстрілів житлових будинків бойовиками в Луганській області

      За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", обстріл позицій ЗСУ вівся бойовиками з тимчасово окупованого міста Первомайськ з території промислової бази "ШПУ з буріння стволів і свердловин", яка знаходиться за адресою: м. Первомайськ, вул. Воровського, 22.

      Наразі територія бази використовується бойовиками "ЛНР" для зберігання ствольної артилерії і ремонту важкої бронетехніки. Свого часу "Первомайске ШПУ" мало у своєму розпорядженні розгалужену ремонтну та промислову базу – механічний цех, цех по ремонту бурового устаткування, ковальсько-зварювальний, електроремонтний, транспортний цехи, монтажну дільницю, підземну ділянку бурових робіт, склади обладнання і матеріалів.

      З села Калинове обстріли позицій ЗСУ ведуться фактично з центру селища. При цьому бойовики використовують цивільне населення, як живий щит для прикриття своїх злочинних планів. У підвалах колишньої контори радгоспу "Росія", яка розташована в самому центрі села Калинове, бойовики обладнали склади з боєприпасами.

      Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому і Новоолександрівці з мінометів російського виробництва
      Наслідки обстрілів бойовиками в Луганській області

      Втім, це не перший випадок, коли бойовики розміщують військову інфраструктуру і техніку в центрах населених пунктів. Свого часу аналітичний відділ ГІ "Права справа" повідомляв про те, що бойовики так званої "ЛНР" розмістили важку бронетехніку в житлових кварталах окупованого смт Донецький Луганської області.

      Варто зазначити, що наразі йдеться про зміну тактики військового протистояння на Сході України. Основний акцент перенесено на обстріли бойовиками позицій ЗСУ з житлових кварталів окупованих міст і селищ.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Война
      Источник: Facebook
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