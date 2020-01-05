Боевики снова не допускают ОБСЕ к местам хранения оружия: что это может означать

Пророссийские боевики отказываются допускать мониторинговую миссию ОБСЕ к местам хранения техники. Такими действиями они могут скрывать передвижения и подготовку войск.

Миссии ОБСЕ отказали в проезде на оккупированную территорию Донбасса через блокпосты возле населенных пунктов Заиченко, Шевченко, Мичурино, Новая Марьевка. Об этом речь в отчете СММ ОБСЕ.

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У украинской стороны совместного центра по контролю считают, что таким образом вооруженные формирования Российской Федерации хотят скрыть свои действия.

Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск,

– сообщают там.

Наблюдатели также зафиксировали размещение четырех реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной части Донецкой области. Тяжелое вооружение заметили вблизи населенного пункта Новоамвросиевское.

В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.



Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала