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      Боевики снова не допускают ОБСЕ к местам хранения оружия: что это может означать

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      Миссию ОБСЕ не допустили к месту хранения вооружения боевиков на Донбассе / Getty images

      Пророссийские боевики отказываются допускать мониторинговую миссию ОБСЕ к местам хранения техники. Такими действиями они могут скрывать передвижения и подготовку войск.

      Миссии ОБСЕ отказали в проезде на оккупированную территорию Донбасса через блокпосты возле населенных пунктов Заиченко, Шевченко, Мичурино, Новая Марьевка. Об этом речь в отчете СММ ОБСЕ.

      Знайте больше: В ОБСЕ впервые зафиксировали камеры боевиков в Золотом на участках разведение

      У украинской стороны совместного центра по контролю считают, что таким образом вооруженные формирования Российской Федерации хотят скрыть свои действия.

      Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск,
      – сообщают там.

      Наблюдатели также зафиксировали размещение четырех реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной части Донецкой области. Тяжелое вооружение заметили вблизи населенного пункта Новоамвросиевское.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.

      Карта окупованих територій
      Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пророссийские боевики ОБСЕ
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