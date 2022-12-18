Північна Корея продовжує грати мускулами, демонструючи свій ракетний потенціал. Цього разу дві ракети вона випустила у напрямку Південної Кореї. Чи завдали вони руйнувань.

Как сообщил заместитель министра обороны Японии Тоширо Ино, Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Скорее всего, они упали за пределами исключительной экономической зоны "страны восходящего солнца".

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Предшествовал запуску ряд других испытаний

По данным министерства, ракеты пролетели на высоте 550 километров. Они покрыли дальность полета 250 километров. По словам Ино, не поступало сообщений о повреждениях, которые могли нанести ракеты КНДР.

Согласно имеющейся информации, ракеты выпускали в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщили военные Южной Кореи.

Напомним, что несколько дней назад КНДР испытывала твердотопливный двигатель высокой тяги. Он, уверены эксперты, позволит быстрее и мобильнее запускать баллистические ракеты. Заметим, что в стране стремятся создать новое стратегическое оружие. А еще грезят ускорением своих ядерных и ракетных программ.

За испытаниями следит Ким Чен Ин

Сами испытания проходят под пристальным наблюдением Ким Чен Ина. Работы над тестовым двигателем состоялись в четверг на северокорейском стартовом полигоне Сохе. Напомним, что его использовали для испытания ракетных технологий, включая ракетные двигатели и космические ракеты-носители.

Напоследок заметим, что в этом году КНДР провела беспрецедентное количество испытаний ракет. В том числе и межконтинентальной баллистической ракеты. Она может долетать до материковой части США. И все эти тестовые полеты Северная Корея совершила, несмотря на международные запреты и санкции.

Добавим, что в ноябре она произвела испытательный запуск ICMB. Японские официальные лица заметили, что у него была достаточная дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов. Но приземлился он в 200 километрах от Японии.

Напомним, что в Северной Корее все очень плохо. Ранее Ким Чен Ин наградил медалью баллистическую ракету. Более того, он еще и присвоил ей звание "Героя КНДР"