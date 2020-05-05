Божью матерь установили на языческом городище на Львовщине: сеть взорвалась мемами

На Львовщине на территории заповедника "Стольское городище" самовольно установили часовню со скульптурой Матери Божьей и построили лестницу. В сети, со своей стороны, не понимают целесообразность таких действий и подчеркивают важность сохранить аутентичность этого места. Свои мысли пользователи выразили в многочисленном количестве мемов.

Пользователи в основном представляют, как бы развивалась ситуация, если бы нечто подобное построили на территории известных мировых достопримечательностей.

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В частности, досталось Стоунхенджу, Великой китайской стене, пирамидам и скульптуре Сфинкса в Египте и Нотр-Даму.



















Часовня со Стольска и мировые достопримечательности архытектуры / Коллажи Ростислав Кузык Часовня со Стольска и мировые достопримечательности архытектуры / Коллажи Ростислав Кузык

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Коротко об установлении часовни на Стольском городище

Работы на территории заповедника не были согласованы ни на уровне района, ни области или государства.

Их выполнили самовольно жители села Дуброва и за свой счет.

Ни за какими разрешениями инициаторы строительства не обращались.

На уровне области уже создали специальную комиссию, которая составит акт о незаконных работах на территории заповедника и предоставит всю информацию Министерству культуры.

Между тем, полиция зарегистрировала уголовное производство по факту повреждения историко-культурного заповедника "Стольское городище"

Что известно о Стольске?Оно располагается в 10 километрах к востоку от районного центра Николаева на Днестре. Стольско – это не просто село на Львовщине, это столица всей немалой страны, которая существовала прежде, – Белой Хорватии. А сейчас здесь на достаточно большой площади раскинуто Стольское городище, которое является крупнейшим среди всех ему подобных древнеславянских объектов.



Стольское городище включено в памятники археологии национального значения "Городище". В 2001 году Стольское городище внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.