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      Божью матерь установили на языческом городище на Львовщине: сеть взорвалась мемами

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      Божью матерь установили на языческом городище на Львовщине: сеть взорвалась мемами

      На Львовщине на территории заповедника "Стольское городище" самовольно установили часовню со скульптурой Матери Божьей и построили лестницу. В сети, со своей стороны, не понимают целесообразность таких действий и подчеркивают важность сохранить аутентичность этого места. Свои мысли пользователи выразили в многочисленном количестве мемов.

      Пользователи в основном представляют, как бы развивалась ситуация, если бы нечто подобное построили на территории известных мировых достопримечательностей.

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      В частности, досталось Стоунхенджу, Великой китайской стене, пирамидам и скульптуре Сфинкса в Египте и Нотр-Даму.

      Капличка, Стільське городище, меми, соцмережі, пам'ятки архітектури

      Капличка, Стільське городище, меми, соцмережі, пам'ятки архітектури

      Капличка, Стільське городище, меми, соцмережі, пам'ятки архітектури

      Капличка, Стільське городище, меми, соцмережі, пам'ятки архітектури

      Капличка, Стільське городище, меми, соцмережі, пам'ятки архітектури
      Часовня со Стольска и мировые достопримечательности архытектуры / Коллажи Ростислав Кузык
       

      Также пользователи порадовали еще такими забавными картинками:

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      Коротко об установлении часовни на Стольском городище

      • Работы на территории заповедника не были согласованы ни на уровне района, ни области или государства.
      • Их выполнили самовольно жители села Дуброва и за свой счет.
      • Ни за какими разрешениями инициаторы строительства не обращались.
      • На уровне области уже создали специальную комиссию, которая составит акт о незаконных работах на территории заповедника и предоставит всю информацию Министерству культуры.
      • Между тем, полиция зарегистрировала уголовное производство по факту повреждения историко-культурного заповедника "Стольское городище"

      Что известно о Стольске?Оно располагается в 10 километрах к востоку от районного центра Николаева на Днестре. Стольско – это не просто село на Львовщине, это столица всей немалой страны, которая существовала прежде, – Белой Хорватии. А сейчас здесь на достаточно большой площади раскинуто Стольское городище, которое является крупнейшим среди всех ему подобных древнеславянских объектов.

      Стольское городище включено в памятники археологии национального значения "Городище". В 2001 году Стольское городище внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Сеть Новости Львова Религия Мемы
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