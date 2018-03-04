БПП один против всех: решится ли президентская фракция на хитрость с Антикоррупционным судом

Антикоррупционный суд должен заработать уже в этом году. По крайней мере, так предполагали чиновники. На его запуск в бюджете есть 36 миллионов гривен. Но пока даже законодательная база не готова.

Законопроект, который президент начал разрабатывать еще летом, подал только перед Новым годом. И пока его приняли только в первом чтении. К концу апреля его планируют проголосовать в целом.

"Если больше месяца будет забирать этот процесс, это уже будет затягивание времени", – считает член антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев.

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Сейчас у нардепов две недели, чтобы подать правки. "Самопомич", "Батькивщина" и "Народный Фронт" свои ключевые уже назвали. Это адекватные квалификационные требования для судей, подследственность суда только топ-коррупции и главное – международные эксперты должны иметь право не допустить к должностям недобросовестных.

В президентской фракции считают, что требования Венецианской комиссии уже выполнили. И к дискуссии приглашают. Хотя обсуждать именно пункт о международных экспертах, похоже, не хотят.

Антикоррупционный суд нужен не международным партнерам. Он, прежде всего, необходим украинцам, Украине, поэтому он должен быть эффективным для борьбы с коррупцией и соответствовать Конституции. Готовы ли в этом пункте уступить, чтобы международники имели ключевую роль?

– высказал свое мнение председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Ни в коем случае я не вижу возможным, чтобы кто-то, в том числе из-за пределов нашего государства, писал, вместо украинского парламента, президента что-либо", – сказал президент Петр Порошенко.

Аргументы о вмешательстве во внутреннюю политику здесь бессмысленны, это просто признак страха, считают эксперты.

Для политиков попасть в определенную зависимость от независимых судов – это "смерть". И они пугают нас тем, что будут введены правила, которые действуют в ЕС, в который нас ведет президент,

– отметил общественный деятель Олег Рыбачук.

"Главная цель, чтобы этот суд был независимым. Господин Герасимов и Порошенко не заинтересованы в этом", – уверен нардеп Мустафа Найем.

"Они боятся, что станут подсудимыми на этом суде", – добавил Соболев.

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Продавить законопроект в нынешнем виде не получится, говорят оппозиционные политики. Ведь без настоящего суда, не будет транша МВФ.

Никто точно денег не даст, скажут "не-не-не, давайте переделывать". Президент ветирует законопроект, каким-то образом переделывает и начинается вся вакханалия сначала,

– возмущается член антикоррупционного комитета ВРУ Виктор Чумак.

Депутат говорит, это прекрасно понимает и Порошенко. И он просто пытается выиграть время перед выборами. Но сейчас БПП один против других фракций, которые формировали проевропейскую коалицию. Поэтому есть шанс принять законопроект нормальным с первого раза, считают эксперты.

С такой позицией "Народного фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины" БПП будет трудно настаивать, что законопроект соответствует требованиям Венецианской комиссии. До конца этой сессии – до середины июля законопроект будет принят,

– указала експерт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Создать суд необходимо, чтобы замкнуть антикоррупционный круг – НАБУ, САП и независимый спецсуд. А как показала практика рассмотрение дел против топ-коррупционеров в действующих судах, выносить им законные приговоры там не спешат.