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      "БПП" принес в Раду коробки с подписями "За ЕС и НАТО", которые собрали агитаторы Порошенко

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      Выступление "Блока Петра Порошенко"
      Выступление "Блока Петра Порошенко" / 24 канал

      "Блок Петра Порошенко" принес в Верховную Раду анкеты с так называемым соцопросом украинцев, поддерживают ли они изменения в Конституцию относительно стратегического курса Украины в НАТО.

      По поводу этого глава фракции Артур Герасимов провел короткий брифинг, на котором сказал, что "больше миллиона подписей собрали в полях".

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      С собой политики от "БПП" привели своих агитаторов, которые работали по всей территории Украины.

      соцопитування агітатори Порошенко БПП
      Коробки с "соцопросом" украинцев

      Блок Петра Порошенка підписи

      Выступление агитаторов Порошенко в Верховной Раде

      Журналисты "Опоры" разоблачили людей, которые ходили по квартирам украинцев и проводили так называемый социологический опрос: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО?".

      Опрошенные рассказывали, что при проведении опроса собирают персональные данные людей, в том числе паспортные данные и номер телефона, и просят поставить подпись на листах, где указано имя Петр Порошенко.

      Вадим Головченко, координатор общественного наблюдения ОПОРЫ за выборами в Днепропетровской области, по этому поводу отметил, что персональные данные лица, согласно действующему законодательству, могут быть собраны только с согласия лица на такие действия. Также пока неясным остается, как будут храниться полученные персональные данные избирателей.

      Всего таких анкетирований планируется провести четыре волны, которые начинаются с 21 января и продолжатся до 28 марта. Основные вопросы анкеты – программные пункты нынешнего Президента Украины о евроинтеграции, вступлении в НАТО и другие.

      соцопитування Порошенко ЄС НАТО БПП

      Листок, с которым ходили агитаторы по квартирам украинцев

      Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО 22 ноября 2018 года". Законопроект тогда поддержали 311 парламентариев. Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора" 3 сентября. Рассмотреть изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО народные депутаты должны 7 февраля.

      В НАТО, комментируя этот законопроект, подчеркнули, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Блок Петра Порошенко Деньги
      Источник: 24 канал
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