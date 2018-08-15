"Брага" перед матчем с "Зарей" потеряла главного полузащитника

Полузащитник "Браги" Клаудемир не поможет команде в ответном матче против "Зари" в 3-м раунде Лиги Европы.

В последнем туре чемпионата Португалии Клаудемир почувствовал боль в мышце и попросил замену на 70-й минуте матча, сообщает A Bola.

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13 августа Клаудемир пропустил тренировку команды. Сообщается, что к поединку против "Зари" он не успеет восстановиться. Полузащитник играл в первом матче против луганчан. Он отыграл все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Брага" – "Заря" состоится в четверг, 16 августа, начало игры в 22:30. Первый матч между этими командами закончился результативной ничьей – 1:1.

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