Брага – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Луганская "Заря" в Португалии сыграет ответный матч против местной "Браги". Матч начнется довольно поздно – в 22:30. Однако украинский канал проведет трансляцию этого матча. А также покажет его онлайн.

Матч Лиги Европы "Зари" против "Браги" будет транслировать канал "2+2". Начнется показ в 22:25. Сам матч – в 22:30.

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Кроме показа по телевидению, этот матч будет транслироваться и онлайн. Доступен он будет на официальном сайте канала по ссылке.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала.

Стоит добавить, что победитель пары в плей-офф квалификации будет играть с немецким "РБ Лейпциг".

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