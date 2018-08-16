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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Заря" сыграла вничью с "Брагой" и вышла в следующий раунд квалификации Лиги Европы

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Брага – Зоря результат матчу Ліги Європи
Брага – Зоря результат матчу Ліги Європи

Луганская "Заря" в матче против "Браги" в Португалии забила дважды. Именно столько, сколько нужно было для прохода в следующий раунд. Хотя луганчане дважды по ходу этого матча проигрывали сопернику.

Брага – Заря 2:2
Голы: Новайш, 65, Орта, 73 – Рафаэл, 70, Караваев, 83

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Луганская "Заря" не слишком удачно начала этот матч. Украинской команде надо было забивать, чтобы сохранять шансы на проход в следующий раунд. Зато больше времени в атаке провели хозяева поля. Луганчане за первые 30-ть минут не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Все опасное в этой игре команды отложили на второй тайм.

И первым забить удалось именно игрокам "Браги". На 65-й минуте Новайш выполнил фантастический по точности и красоте удар со штрафной. Фелипе, который стоял на воротах у "Зари", до мяча не дотянулся.

Преимущество хозяев было недолгим. Рафаэл, который до этого имел прекрасный шанс отличиться, когда команда выходила в контратаку, на этот раз по воротам "Браги" пробил точно.

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Но менее чем за три минуты "Брага" вновь была впереди. Защитники луганской команды замешкались в своей штрафной площадке, и Орта перебросил Махарадзе, который вышел на замену вместо травмированного Фелипе. Защитник дотянулся до мяча уже за линией ворот.

Однако "Заря" на этом не сдалась. Силас с левого фланга ворвался в штрафную площадку и прострелил на дальнюю штангу. Передачу никто не перехватил, и Тимчик, получивший мяч, отдал передачу во вратарскую, откуда забил Александр Караваев. Счет стал 2:2, который устраивал "Зарю".

Матч так и закончился. Украинская команда играет в ничью и проходит "Брагу" в квалификации Лиги Европы. На глазах украинских футболистов после матча были слезы.

Следующим соперником "Зари" станет немецкий "РБ Лейпциг". Первый матч состоится в Запорожье 23 августа.

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Теги: Футбол ФК Заря Лига Европы Новости спорта
Источник: 24 Канал
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