Имеет ли шансы "Заря" в матче против "Браги": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганская "Заря" в матче Лиги Европы против "Браги" в Португалии не является фаворитом встречи. Букмекеры отдают предпочтение их соперникам.

Стоит добавить, что и в матче в Запорожье букмекеры считали, что больше шансов на победу имеет именно "Брага". Однако команды сыграли вничью. Но на этот раз шансы португальской команды значительно выше.

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В William Hill коэффициент на победу "Браги" выставили на уровне 1,30. В то время как на победу "Зари" – 11,00. Ничья в матче – 4,80. Что касается прохода в следующий раунд, то шансы "Браги" оценены в 1,12, "Зари" – 5,50.

PariMatch оценил победу "Зари" несколько меньше – 10,5. Однако выставил больший коэффициент на проход украинской команды в следующий раунд – 6,00. Победа Браги – 1,29, а ее проход в плей-офф квалификации Лиги Европы – 1,13. Ничья в матче – 5,50.

Еще меньше веры в проход "Зари" в "Фаворит спорт" – 6,50. При этом победа украинского клуба оценена в 10,00. Победа "Браги" – 1,30. А ее проход – 1,10. Ничья – 5,25.

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Букмекеры с Marathon bet победу "Браги" оценили в 1,333, а ее проход в следующий раунд в 1,144. Зато на "Зарю" коэффициенты 11,00 и 5,80 – на победу и проход соответственно. На то, в матч закончится в ничью, коэффициент 5,25.

Напомним, матч "Брага" – "Заря" состоится в четверг, 16 августа. Начало в 22:30.

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