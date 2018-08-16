Брага – Заря: видео голов и моментов матча Лиги Европы

Голы в матче между португальской "Брагой" и "Зарей" команды начали забивать уже во втором тайме. Ведь украинский клуб устраивала только результативная ничья или победа.

Но первым в матче забила именно "Брага". Жуан Новаиш прямым ударом со штрафного метров с 25-и попал в ближнюю девятку ворот Фелипе. Вратарь в прыжке не дотянулся до мяча.

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Гол Новайша в ворота "Зари"

Отыгралась "Заря" за несколько минут. Во время атаки мяч попал в Рафаэла, который находился в штрафной площадке. Нападающий решил пробить в дальний угол ворот из-под защитника. Голкипер до мяча не дотянулся.

Видео гола Рафаэла в ворота "Браги"

Но отыгралась и снова вышла вперед "Брага" уже через три минуты. Защитники "Зари" не сумели помешать Орти пробить по воротам Махарадзе (он заменил Фелипе). Игрок португальской команды перебросил голкипера с близкого расстояния.

Видео гола Орты в ворота "Зари"

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Когда казалось, что матч идет к победе "Браги" в этом матче (и противостоянии в целом), "Заря" снова сравняла счет. Отличился Караваев (как и в матче в Запорожье). На этот раз игрок удачно подставил ногу в атаке, когда, казалось, момент для взятия ворот был потерян.

Видео гола Караваева в ворота "Браги"

Команды так и сыграли вничью 2:2, и благодаря правилу выездного гола дальше в квалификации Лиги Европы проходит "Заря". Ее соперником будет клуб "РБ Лейпциг".

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