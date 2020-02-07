Брагар после "газово-собачьего" скандала впервые поговорил с журналистами

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь поговорил с журналистами о последствиях громкого скандала с пенсионеркой, собакой и газом. Политик рассказал, какие сделал выводы: например, что надо внимательнее относиться к вопросу субсидий. А еще признался, что у него есть кошка.

Короткое интервью с Евгением Брагарем 6 февраля опубликовал телеграмм канал PavlovskyNews.

А тем временем Кива посоветовал украинцам ловить воробьев или продать почку, чтобы оплатить коммуналку

Приводим вопросы журналистов и ответы депутата:

Журналист : Как вам живется после такого громкого скандала?

Брагар: Как и раньше. Работаю.

Журналист : Какие выводы для себя сделали?

Брагар : Нужно более ответственно относиться к вопросу выделения субсидий, надо проверять каждый случай более тщательно, и в каждом случае делать выводы.

Журналист : А у вас есть домашний любимец?

Брагар: Есть кошка. Не породистая. Дворовая кошка.

Журналист : Так что по поводу выводов? Сделали какие-то?

Брагар: Какие?

Журналист : Ну, какие-то выводы сделали?

Брагар : Поеду в деревню к этой госпоже и будем более подробно рассматривать вопросы ее субсидий. Будем думать над вопросом энергосбережения – касаемо всей деревни.

Журналист : А этот скандал для вас, как вы считаете, плюс или минус к политической карьере?

Брагар : Посмотрим.

Стоит добавить, что Брагар не ответил на вопрос о том, как отреагировали его коллеги по фракции на скандал. Мол, это их личная позиция, вит их и надо спрашивать.

Также PavlovskyNews пишут, что общению с Брагарем пытался помешать член комитета по вопросам свободы слова Николай Козлов.

Скандалы с Евгением Брагарем: коротко

В студию одного из телеканалов позвонила женщина. Она спросила политиков, как прожить на пенсию в 2000 гривен, если за коммунальные услуги надо платить еще больше.

Гостем студии был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Он предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

Заявление Брагаря вызвало волну возмущения среди украинцев. Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

Гостем студии был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Он предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку. Заявление Брагаря вызвало волну возмущения среди украинцев. Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают такую ​​позицию депутата. Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.

Впоследствии и сам Брагар сделал заявление: мол, он новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.