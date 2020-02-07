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      Брагар после "газово-собачьего" скандала впервые поговорил с журналистами

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      Депутат Брагарь рассказал журналистам, что у него есть кошта – собаки нету / Коллаж 24 канала

      Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь поговорил с журналистами о последствиях громкого скандала с пенсионеркой, собакой и газом. Политик рассказал, какие сделал выводы: например, что надо внимательнее относиться к вопросу субсидий. А еще признался, что у него есть кошка.

      Короткое интервью с Евгением Брагарем 6 февраля опубликовал телеграмм канал PavlovskyNews. 

      А тем временем Кива посоветовал украинцам ловить воробьев или продать почку, чтобы оплатить коммуналку

      Приводим вопросы журналистов и ответы депутата:

      Журналист: Как вам живется после такого громкого скандала?

      Брагар: Как и раньше. Работаю. 

      Журналист: Какие выводы для себя сделали?

      Брагар: Нужно более ответственно относиться к вопросу выделения субсидий, надо проверять каждый случай более тщательно, и в каждом случае делать выводы.

      Журналист: А у вас есть домашний любимец?

      Брагар: Есть кошка. Не породистая. Дворовая кошка. 

      Журналист: Так что по поводу выводов? Сделали какие-то?

      Брагар: Какие?

      Журналист: Ну, какие-то выводы сделали?

      Брагар: Поеду в деревню к этой госпоже и будем более подробно рассматривать вопросы ее субсидий. Будем думать над вопросом энергосбережения – касаемо всей деревни. 

      Журналист: А этот скандал для вас, как вы считаете, плюс или минус к политической карьере?

      Брагар: Посмотрим. 

      Стоит добавить, что Брагар не ответил на вопрос о том, как отреагировали его коллеги по фракции на скандал. Мол, это их личная позиция, вит их и надо спрашивать.

      Также PavlovskyNews пишут, что общению с Брагарем пытался помешать член комитета по вопросам свободы слова Николай Козлов.

      Скандалы с Евгением Брагарем: коротко

      • В студию одного из телеканалов позвонила женщина. Она спросила политиков, как прожить на пенсию в 2000 гривен, если за коммунальные услуги надо платить еще больше.
        Гостем студии был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Он предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
        Заявление Брагаря вызвало волну возмущения среди украинцев. Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях. 
      • В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают такую ​​позицию депутата. Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.
      • Впоследствии и сам Брагар сделал заявление: мол, он новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.

      Кроме того, депутат Брагар заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, поскольку киноиндустрия – это бизнес. А чуть раньше "прославился" тем, что официально написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат (это девушка, которая поссорилась с водителем автобуса, что не хотел выключить российский сериал).

      Людям все равно, вопроса языка у людей нет, – Полякова о том, как поют ее русские песни
      6 февраля
      222
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Скандал Слуга народа Новости Украины Евгений Брагар
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