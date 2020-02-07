Брагар после "газово-собачьего" скандала впервые поговорил с журналистами
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь поговорил с журналистами о последствиях громкого скандала с пенсионеркой, собакой и газом. Политик рассказал, какие сделал выводы: например, что надо внимательнее относиться к вопросу субсидий. А еще признался, что у него есть кошка.
Короткое интервью с Евгением Брагарем 6 февраля опубликовал телеграмм канал PavlovskyNews.
А тем временем Кива посоветовал украинцам ловить воробьев или продать почку, чтобы оплатить коммуналку
Приводим вопросы журналистов и ответы депутата:
Журналист: Как вам живется после такого громкого скандала?
Брагар: Как и раньше. Работаю.
Журналист: Какие выводы для себя сделали?
Брагар: Нужно более ответственно относиться к вопросу выделения субсидий, надо проверять каждый случай более тщательно, и в каждом случае делать выводы.
Журналист: А у вас есть домашний любимец?
Брагар: Есть кошка. Не породистая. Дворовая кошка.
Журналист: Так что по поводу выводов? Сделали какие-то?
Брагар: Какие?
Журналист: Ну, какие-то выводы сделали?
Брагар: Поеду в деревню к этой госпоже и будем более подробно рассматривать вопросы ее субсидий. Будем думать над вопросом энергосбережения – касаемо всей деревни.
Журналист: А этот скандал для вас, как вы считаете, плюс или минус к политической карьере?
Брагар: Посмотрим.
Стоит добавить, что Брагар не ответил на вопрос о том, как отреагировали его коллеги по фракции на скандал. Мол, это их личная позиция, вит их и надо спрашивать.
Также PavlovskyNews пишут, что общению с Брагарем пытался помешать член комитета по вопросам свободы слова Николай Козлов.
Скандалы с Евгением Брагарем: коротко
- В студию одного из телеканалов позвонила женщина. Она спросила политиков, как прожить на пенсию в 2000 гривен, если за коммунальные услуги надо платить еще больше.
Гостем студии был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Он предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
Заявление Брагаря вызвало волну возмущения среди украинцев. Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.
- В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают такую позицию депутата. Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.
- Впоследствии и сам Брагар сделал заявление: мол, он новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.
Кроме того, депутат Брагар заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, поскольку киноиндустрия – это бизнес. А чуть раньше "прославился" тем, что официально написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат (это девушка, которая поссорилась с водителем автобуса, что не хотел выключить российский сериал).