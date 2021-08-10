Женщина незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в соцсетях. Там она искала нужную ей информацию для кредитов. Находила даже паспортные данные.

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Как работала схема

Мошенница фальсифицировала паспортные данные и меняла финансовые номера пострадавших на свой. Таким образом женщина получала доступ к онлайн-банкингу граждан. Она не только "выводила" деньги себе, но и оформляла новые кредиты на потерпевших.

Кредитов набрали более чем 300 тысяч

По предварительной информации, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более 300 тысяч гривен. Однажды фигурантка с помощью подбора пароля получила доступ к электронной почты женщины, где хранились копии документов и личные фото. С помощью этого злоумышленница скомпрометировала BankID и вошла в мобильное приложение "Дия".

Дома у женщины нашли поддельные документы

Полицейские провели обыски по месту жительства фигурантки. Они изъяли там мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты.

Женщину задержали. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Киберполиции призвала людей позаботиться о защите своего финансового номера. Это можно сделать, запретив отдаленную замену SIM-карты мобильного оператора или перейти на контракт. Отдельно акцентируют, что не следует публиковать свой финансовый номер на платформах объявлений и в соцсетях.