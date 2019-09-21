Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо

Ми продовжуємо писати про бранців Кремля, які ще не повернулись додому.

Заручник РФ Валентин Вигівський з дитинства цікавився літаками, зробив безліч мініатюрних копій різноманітних літаків світу, був в захваті від я "Мрії" Антонова та сам мріяв про авіа- та спейсбудівництво. Він відвідав безліч виставок та зустрівся з професіонами з авіаконструювання. А в себе вдома зібрав мабуть одну з найпотужніших бібліотек з цієї тематики.

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Валентин прагнув кращого майбутнього для України та світу в цілому. Зараз, перебуваючи вже 5-тий рік у камері-одиначці, він став ще й філософом. Любов до Батьківщини та жорстка позиція не зламали його, а зробили ще сильнішим, але час йде.

Про більшість з того, що довелось пережити, він ніколи не розкаже. Нам відомо, що Валентина вивозили до лісу, ставили біля свіжовикопаної могили і розстрілювали з травматичної зброї. Після того, як чоловік відмовився від співпраці та російського громадянства вдруге, його відвезли назад до Лефортово, де після побиття він 15 місяців провів в ізоляції...

Ми повинні повернути чоловіка додому та дати йому можливість самореалізуватися в Україні. Валентин переконаний, що повернеться додому вже скоро.

Нагадаємо, що більшість лідерів країн підтримали обмін полоненими 7 вересня і сподіваються на другий етап, в чому запевнив і Президент України Володимир Зеленський.

Волонтери руху за його звільнення закликають поставити символічну рамку на свій профіль і підтримати Валентина в його прагненнях!