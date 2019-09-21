18:07
21 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Якутский шаман в психушке. Алкогольное расписание РФ
      Вєсті Кремля
      21:55, 20 сентября
      Вести.UA: Савченко метит в ОПЗЖ к Медведчуку? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:54, 20 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Блог Соцсети

      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо

      14
      Валентин Вигівський
      Валентин Вигівський / Громадське Телебачення

      Ми продовжуємо писати про бранців Кремля, які ще не повернулись додому.

      Заручник РФ Валентин Вигівський з дитинства цікавився літаками, зробив безліч мініатюрних копій різноманітних літаків світу, був в захваті від я "Мрії" Антонова та сам мріяв про авіа- та спейсбудівництво. Він відвідав безліч виставок та зустрівся з професіонами з авіаконструювання. А в себе вдома зібрав мабуть одну з найпотужніших бібліотек з цієї тематики.

      Читайте також: Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо

      Валентин прагнув кращого майбутнього для України та світу в цілому. Зараз, перебуваючи вже 5-тий рік у камері-одиначці, він став ще й філософом. Любов до Батьківщини та жорстка позиція не зламали його, а зробили ще сильнішим, але час йде.

      Про більшість з того, що довелось пережити, він ніколи не розкаже. Нам відомо, що Валентина вивозили до лісу, ставили біля свіжовикопаної могили і розстрілювали з травматичної зброї. Після того, як чоловік відмовився від співпраці та російського громадянства вдруге, його відвезли назад до Лефортово, де після побиття він 15 місяців провів в ізоляції...

      Ми повинні повернути чоловіка додому та дати йому можливість самореалізуватися в Україні. Валентин переконаний, що повернеться додому вже скоро.

      Нагадаємо, що більшість лідерів країн підтримали обмін полоненими 7 вересня і сподіваються на другий етап, в чому запевнив і Президент України Володимир Зеленський.

      Волонтери руху за його звільнення закликають поставити символічну рамку на свій профіль і підтримати Валентина в його прагненнях! 

      blog_ava
      День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы
      сегодня
      6036
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Украинцы в плену РФ
      Источник: Save Oleg Sentsov
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сегодня , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 12
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      сегодня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 116
      Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      сегодня , 16:00 Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      Максим Мирович 3152
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 15:21 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 1168
      Компромисс з Коломойским может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с МВФ
      сегодня , 15:00 Компромисс з Коломойским может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с МВФ
      Сергій Фурса 153
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук