Мужчина рассказал, что полиция нашла тело Яны в ущелье, которое не было видно спасателям. Дроны также не могли туда пролететь.

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Заметили погибшую альпинистку с военного самолета, который имеет хорошую оптику. Он обследовал определенный участок горы, где и погибла Кривошея.

Участники спасательной операции предполагают, что после восхождения на вершину Яна сбилась с маршрута. Она вышла на "ложное ребро" горы, а когда это поняла, решила не возвращаться на вершину. Вместо этого она двинулась в сторону "правильного ребра".

"В этот момент она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, или покатилась на сыпучке к обрыву, или подошла, чтобы посмотреть очень близко, и упала, улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в ущелье", – рассказал брат погибшей.

Мужчина предполагает, что смерть Кривошеи наступила мгновенно.

Брат погибшей признался, что это большая трагедия для его семьи, однако он благодарен всем, кто принимал участие в поисках его сестры. Мужчина заметил: если человек исчезает без вести – это гораздо труднее.

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