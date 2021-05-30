Очевидно смерть наступила мгновенно, – брат погибшей в Турции альпинистки рассказал новые детали

Брат альпинистки Яны Кривошеи, погибшей в горах Турции, раскрыл трагические детали ее смерти. В частности, он сообщил, что женщина сорвалась со скалы высотой 100–150 метров.
Мужчина рассказал, что полиция нашла тело Яны в ущелье, которое не было видно спасателям. Дроны также не могли туда пролететь.
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Заметили погибшую альпинистку с военного самолета, который имеет хорошую оптику. Он обследовал определенный участок горы, где и погибла Кривошея.
Участники спасательной операции предполагают, что после восхождения на вершину Яна сбилась с маршрута. Она вышла на "ложное ребро" горы, а когда это поняла, решила не возвращаться на вершину. Вместо этого она двинулась в сторону "правильного ребра".
"В этот момент она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, или покатилась на сыпучке к обрыву, или подошла, чтобы посмотреть очень близко, и упала, улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в ущелье", – рассказал брат погибшей.
Мужчина предполагает, что смерть Кривошеи наступила мгновенно.
Брат погибшей признался, что это большая трагедия для его семьи, однако он благодарен всем, кто принимал участие в поисках его сестры. Мужчина заметил: если человек исчезает без вести – это гораздо труднее.
Гибель Кривошеи: главное
- Яна Кривошея исчезла в горах Анталии в начале мая.
- Еще 2 мая она прислала родным сообщение, что уже успела покорить вершину.
- Когда 10 мая Кривошея не вернулась домой, на поиски в Турцию отправился ее брат.
- В течение нескольких недель альпинистку искали волонтеры и правоохранители.
- Тело Кривошеи нашли 29 мая.