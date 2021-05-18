К такой версии он склоняется из-за того, что спасатели осмотрели гору и все подходы к горе. Нигде Яны нет.
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Вячеслав Кривошея считает, что его сестру могли похитить в районе кемпинга. Еще 14 мая он попросил у полиции данные о том, где находится телефон Яны. Однако правоохранители сразу не проверили место пребывания смартфона.
В полиции отследили маршрут от аэропорта до кемпинга. Также допросили водителя, который увозил женщину, и сняли все отпечатки в номере.
О местонахождении телефона – они получили точку, которая расположена в 60 – 80 километров от этого места, но считают эти данные некорректными,
– рассказал Вячеслав.
Сначала родственники думали, что Яна могла сорваться на маршруте. Эта версия отпала, ведь ее следов не нашли.
К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, поисковых собак и дроны.
Исчезновение Яны кривошеи: коротко
- Искать одесситку начали еще 4 мая.
- Палатку на горе, в которой были некоторые вещи Кривошеи, нашли уже 12 мая.
- В последний раз женщина выходила на связь утром 2 мая. Она поздравила маму с Пасхой, а после этого поднялась на вершину горы.