К такой версии он склоняется из-за того, что спасатели осмотрели гору и все подходы к горе. Нигде Яны нет.

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Вячеслав Кривошея считает, что его сестру могли похитить в районе кемпинга. Еще 14 мая он попросил у полиции данные о том, где находится телефон Яны. Однако правоохранители сразу не проверили место пребывания смартфона.

В полиции отследили маршрут от аэропорта до кемпинга. Также допросили водителя, который увозил женщину, и сняли все отпечатки в номере.

О местонахождении телефона – они получили точку, которая расположена в 60 – 80 километров от этого места, но считают эти данные некорректными,

– рассказал Вячеслав.

Сначала родственники думали, что Яна могла сорваться на маршруте. Эта версия отпала, ведь ее следов не нашли.

К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, поисковых собак и дроны.

Исчезновение Яны кривошеи: коротко