Брат Адониса Стивенсона рассказал о состоянии боксера после нокаута Гвоздика

Брат канадца Адониса Стивенсона Пьер сообщил, в каком состоянии сейчас находится боксер после нокаута Александра Гвоздика.

По его словам, экс-чемпион мира в полутяжелом весе в сознании, может ограниченно контактировать с окружающими и больше не нуждается в искусственной вентиляции легких, сообщает Klitschko-brothers.

Читайте также: В команде нокаутированного Гвоздиком Стивенсона рассказали о его состоянии после комы

Брат боксера отметил, что Адонис уже может поднимать верхнюю часть туловища, а также поднимать руки и ноги. Семья надеется, что вскоре боксер будет переведен в больницу в Монреале.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В одиннадцатом раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24