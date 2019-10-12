Русский философ и социолог Игорь Чубайс, старший брат политика Анатолия Чубайса, в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" обвинил Россию и лично террориста Игоря Гиркина в разжигании войны на Донбассе.

На эфире вместе с Чубайсом присутствовал ексватажок так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, известный как Стрелков, Оданк он не успел сказать и слова до того, как философ закончил свое выступление и ушел из студии, ровидомляе "Комсомольская правда".

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Чубайс обвинил Россию в развязывании войны в Украине и сказал, что пойдет, если Стрелков не признает свою вину. Однако ответы Стрелкова он не дождался и со словами "Слава Украине!" ушел из эфира.

Я готов вести дискуссию лишь в том случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если нет – до свидания. Слава Украине!

– сказал Чубайс и поспешно покинул студию.

Радиоведущая после этого заявила, что Чубайс таким поступком якобы продемонстрировал свое поражение.

Смотрите видео из студии радиостанции "Комсомольская правда":

Что известно о Игоря Чубайса?Доктор философских наук и социолог. Декан первого в России факультета "Росиезнавства". Открыто не одобряет государственную и политическую деятельность своего младшего брата Анатолия.