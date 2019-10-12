01:34
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, 11 октября
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, 11 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Брат Анатолия Чубайса со словами "Слава Украине!" покинул прямой эфир российского радио: видео

      47 Читати новину українською
      Игорь Чубайс
      Игорь Чубайс / Скриншот

      Русский философ и социолог Игорь Чубайс, старший брат политика Анатолия Чубайса, в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" обвинил Россию и лично террориста Игоря Гиркина в разжигании войны на Донбассе.

      На эфире вместе с Чубайсом присутствовал ексватажок так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, известный как Стрелков, Оданк он не успел сказать и слова до того, как философ закончил свое выступление и ушел из студии, ровидомляе "Комсомольская правда".

      Интересно: Латвию возмутили планы Кремля праздновать "освобождения" Риги

      Чубайс обвинил Россию в развязывании войны в Украине и сказал, что пойдет, если Стрелков не признает свою вину. Однако ответы Стрелкова он не дождался и со словами "Слава Украине!" ушел из эфира.

      Я готов вести дискуссию лишь в том случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если нет – до свидания. Слава Украине!
      – сказал Чубайс и поспешно покинул студию.

      Радиоведущая после этого заявила, что Чубайс таким поступком якобы продемонстрировал свое поражение.

      Смотрите видео из студии радиостанции "Комсомольская правда":

      Что известно о Игоря Чубайса?Доктор философских наук и социолог. Декан первого в России факультета "Росиезнавства". Открыто не одобряет государственную и политическую деятельность своего младшего брата Анатолия.

      blog_ava
      День защитника Украины-2019: программа мероприятий в Киеве и других городах
      11 октября
      935
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      11 октября , 22:20 Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      Емал Набі 452
      Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      11 октября , 20:02 Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      Ірина Поліщук 187
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      11 октября , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 953
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      11 октября , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 222
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      11 октября , 18:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      1342
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук