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Брат Илона Маска женился во второй раз: фото

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Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились
Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились / Facebook / @Christiana Wyly

Младший брат Илона Маска – 45-летний Кимбал Маск, во второй раз женился на экоактивистке и дочери миллиардера Кристиан Вилли, которая теперь взяла фамилию мужа.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Официальная часть брака Кимбал и Кристиан состоялась еще в апреле этого года, но роскошное празднование супруги устроили в эту субботу, 30 июня. Для локации влюбленные выбрали греческие развалины в испанской провинции под названием Sant Martí d'Empúries.

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Для события Кристиан Маск надела платье кремового цвета, которое состояло из украшенного камнями корсета и фатиновой юбки со шлейфом. Кимбал выбрал белый классический костюм и его неизменную ковбойскую шляпу белого цвета.


Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились


Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились


Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились

На свадьбе присутствовали близкие родственники супругов, а также такая знаменитость как актриса Сальма Хайек с мужем Франсуа Анри-Пино, которые являются хорошими друзьями молодоженов. Приехал ли на свадебную церемонию брат Кимбала Илон Маск – пока неизвестно.

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Сальма Гайек и муж Франсуа Анри-Пино

Как известно, предприниматель Кимбал Маск уже находился в официальном браке с архитектором и художницей Джен Левин, – у них родилось трое детей. Впоследствии пара развелась и у мужчины завязались отношения с наследницей миллиардера Сэма Вилли, Кристиан. У самой же новоиспеченной жены Кимбал раньше тоже были отношения, – женщина с 2013 по 2015 находилась в гражданском браке с певицей Скин.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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