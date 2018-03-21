Брат из Украины приехал и всех в Беларуси сделал,– Лукашенко об участнике Евровидения Alekseev'е

Президент Беларуси Александр Лукашенко ничего плохого не видит в том, что Беларусь на нынешнем песенном конкурсе Евровидение представит певец из Украины Alekseev. Как подчеркивает политик, его страна от этого получит даже определенную выгоду.

Об этом он заявил во время встречи с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, передает БЕЛТА.

Читайте также: На отборе на Евровидение-2018 в Беларуси спели на украинском: видео выступления

"Я спокойно отношусь к тому, что нас будет представлять наш родной брат, если можно так сказать, украинец. Это же не запрещено!? НЕТ! За Беларусь может выступать украинец, русский человек, немец, мы также за кого-то можем. Такое практикуется и в других странах", – отметил политик.

По его словам, бояться здесь нечего, особенно, если речь идет о русском человеке или украинце.

Знаете, я – интернационалист, но не националист, хотя являюсь не меньшим патриотом, чем вы, молодые люди. То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некоторую выгоду для нашего государства, особенно для вас, вашего "цеха" – вот он пришел, и всех вас сделал. Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат "Евровидения"? Абсолютно. Плюс к этому, он – раскрученный, как это модно говорить, он является известным в России, в той же Украине. Я очень надеюсь , что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого!?

– подчеркнул белорусский президент.

В то же время он заметил, его больше всего задело, что некоторые люди очень активно выступили против кандидатуры Alekseev'а, поэтому он заявил: это соревнование, это конкуренция, и белорусы пока не находятся на уровне с украинским певцом.

"Кстати, этот парень и денег не просил, но где надо, мы плечо подставим, он же едет от нас выступать", – добавил Лукашенко.

Лукашенко о выступление от Беларуси Alekseev'а на Евровидении-2018: видео

Напомним, что о намерении бороться за право представлять Беларусь на Евровидении-2018 в Лиссабоне Alekseev заявил 9 января. Впоследствии он прокомментировал, что сначала подавался на Национальный отбор Евровидение-2018 в Украине, но впоследствии отозвал свою заявку. По словам Alekseev'а, он себя считает и белорусским певцом, поскольку активно гастролирует в этой стране.

В начале февраля Alekseev победил на белорусском нацотборе Евровидения-2018.