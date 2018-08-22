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Брат Меган Маркл обвинил принца Гарри в том, что Меган отвернулась от семьи

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / GettyImages

Старший брат герцогини Сассекской Томас Маркл-младший признался, что очень обижен на королевскую семью за то, что они избегают родственников Меган Маркл и никоим образом не реагируют на их заявления.

Накануне Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II с призывом не допустить повторения такой же трагедии, как это случилось с погибшей принцессой Дианой. Говорится о том, что принцесса Диана также в свое время отказалась повиноваться королевским правилам.

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После чего брат Меган Маркл дал интервью изданию Daily Mail, где обвинил принца Гарри в том, что герцогиня Cассекская не находит времени для своего отца.

Сейчас Меган стала совсем другой, не такой, какой я ее помню. Она была очень заботливой, ухаживала за всеми – это было важно для нее. С тех пор как Меган попала в Голливуд, она кардинально изменилась. Думаю, что она и сама это понимает. Если бы она не была с принцем Гарри, даже если бы снималась в "Форс-мажорах", она бы остановила то, что сейчас происходит. Уверен, она нашла бы время и съездила бы отцу нашему, чтобы убедиться, что он в порядке,
– заявил Томас Маркл-младший.

По словам Томаса, Меган не пытается уладить семейные проблемы из-за нового королевского статуса.

"Она чувствует себя выше всех остальных", – добавил он.

Кроме того, брат Меган вспомнил о дяде Кейт Миддлтон, Гарри Голдсмите, которого ждет судебное разбирательство из-за скандалов, касающихся запрещенных препаратов.

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В прошлом они принимали чужих, вроде Миддлтон. Не понимаю, чем отличается наша семья. Они могли бы заботиться о моем отце, и он был бы счастлив,
– заявил он.

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доведя факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.

Теги: Скандал Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл LifeStyle
Источник: 24 Канал
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