Брат Меган Маркл просится на свадьбу, которую просил отменить

Брат Меган Маркл написал письмо сестре, в котором просит пригласить его на свадьбу, которую 2 недели назад назвал самой большой ошибкой.

После своего первого письма принцу Гарри, в котором сводный брат Меган Маркл назвал предстоящую свадьбу "самой большой ошибкой в истории", Томас Маркл написал новое письмо, в котором просит, чтобы его пригласили на свадьбу.

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Томас Маркл

На днях издание In Touch опубликовало новое рукописное письмо Тома, в котором он просит пригласить его на свадьбу, которую он ранее советовал отменить.

В письме к Меган, Томас намекает на то, что невеста позвала на свадьбу только родителей, а других родственников не пригласила.



Письмо брата Меган Маркл

"Мэг, я знаю, что я не идеален, как и все другие в нашей семье, ты сама это понимаешь. Но хорошие, плохие или идеальные, мы – это единственная семья, которая у тебя есть", – написал Том.

Также Томас написал, что он обижен за то, что его и семью не пригласили на свадьбу.

"Мне обидно за то, что я не приглашен на свадьбу вместе с другими членами семьи. Но еще не слишком поздно послать приглашение мне и другим членам семьи", – отметил Маркл.

Письмо брата Меган Маркл

Брат Меган настаивает, что на свадьбе должна присутствовать вся семья, чтобы проявить любовь и поддержку, поскольку, по его словам, именно для этого нужна семья.

Также Том заявил, что предыдущее письмо, в котором он убеждал принца отменить свадьбу, было написан им в состоянии фрустрации, поскольку он был очень расстроен из-за того, что не получил приглашение.

"Но на самом деле я желаю тебе всего наилучшего", – уточнил после извинений Томас Маркл в письме.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл запланировано на 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия, в Виндзорском дворце. Знаменитые брачующиеся уже почти закончили подготовку к самому ожидаемому мероприятию. Они определились с музыкальным сопровождением церемонии, выбрали свадебную карету, а принц Гарри выбрал, кто у него будет за свидетеля.