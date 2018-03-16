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Брат нового командувача Об'єднаних сил на Донбасі працює на окупантів в Криму

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Новий командувач Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Сергій Наєв
Новий командувач Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Сергій Наєв

Цікавий штрих до портрета нового командувача об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва (фактично, тепер, головної людини в зоні бойових дій).

В декларації Сергія Івановича мою увагу привернули два коштовні подарунки. За 2017 та2016 роки. Це гроші – 135 тисяч та 139 тисяч гривень. Ім'я людини, яка робила коштовні подарунки новому командувачу об'єднаними силами – Максим Іванович Наєв.

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Швидше за все – це його рідний брат. І от, якщо прогуглити ім'я Максима Івановича, то можна побачити, що така людина, принаймні до останнього часу, жила в окупованому Криму. І не просто жила, а ще й працювала на державній службі в окупаційній адміністрації. Зокрема, в відділенні так званого "Пенсійного фонду РФ в республіці Крим".

Тепер в Facebook та ж сама людина представляється працівником "Почты Крыма". Ще одним штрихом, який дає підстави говорити, що два Наєви є родичами – фото. На знімках обох чоловіків важко не помітити зовнішню схожість. На додачу до цього – обидвоє вказують, що родом зі Львова.

Максим Наєв

А тепер скажіть, на вашу думку, те що людина, яка дарує значні суми грошей новому командувачу сил на Донбасі і в цей самий час працює на РФ в окупованому Криму, може бути фактором, який вливатиме на генерала Сергія Наєва? Чи буде він абсолютно незалежним, приймаючи рішення у війні з Росією, якщо на підконтрольній Росії території живе і працює близька йому людина, яка до того ж допомагає йому фінансово? І чи зможе РФ тиснути на українського генерала через його родича?

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Переконаний, президент Порошенко знає про ці сторінки з біографії Сергія Наєва. Але, очевидно, є й інші фактори, які переважили озвучені тут ризики.

Не маю поки підстав критикувати пана Наєва на новому посту, але хотілось би почути його коментар щодо віднайденої інформації.

P.S. Ну і ще одне фото Максима Наєва – з російським актором Сергієм Шакуровим. Вгадайте, як позиція цього діяча культури по окупованому Криму і що робить його профайл на "Миротворці"?

Максим Наєв та Сергій Шакуров

Автор: Левко Стек

Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Сергей Наев АТО
Источник: 24 Канал
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