Брат Пэрис Хилтон женился: трогательная история любви с фото

Младший брат светской львицы Пэрис Хилтон, 28-летний Баррон Хилтон женился. Его избранницей стала Тесса фон Вальдердорфф.

Свадьбу праздновали на небольшом французском острове Сен-Бартелеми. Об этом рассказывает Пэрис Хилтон на своей странице в Instagram.

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Мистер и миссис Хилтон. Люблю свою замечательную семью,

– комментирует фото сестра Баррона.

Баррон Хилтон женился

Отметим, что романтическое предложение Баррон сделал осенью прошлого года в Центральном парке Нью-Йорка.

"Это лучше, чем сказка. Обрученная с моим лучшим другом, моей второй половинкой, любовью всей моей жизни. Навсегда", – заявила тогда Тесс.

Стоит отметить, что пара публикует невероятно нежные фото и уже собрала достаточное количество поклонников в социальных сетях.

"Самая красивая девушка в мире", – пишет Баррон под фото Тэсс.

"Эти недели, когда я был далеко от тебя, были одними из самых тяжелых. Обнимать тебя своими руками – это как мечта. В своем путешествии я изучил не только много о себе. Я понял, что не смогу пробыть еще один день без тебя", – пишет младший брат Пэрис Хилтон.