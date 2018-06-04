Брат Пэрис Хилтон женился: трогательная история любви с фото
Младший брат светской львицы Пэрис Хилтон, 28-летний Баррон Хилтон женился. Его избранницей стала Тесса фон Вальдердорфф.
Свадьбу праздновали на небольшом французском острове Сен-Бартелеми. Об этом рассказывает Пэрис Хилтон на своей странице в Instagram.
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Мистер и миссис Хилтон. Люблю свою замечательную семью,
– комментирует фото сестра Баррона.
Баррон Хилтон женился
Отметим, что романтическое предложение Баррон сделал осенью прошлого года в Центральном парке Нью-Йорка.
"Это лучше, чем сказка. Обрученная с моим лучшим другом, моей второй половинкой, любовью всей моей жизни. Навсегда", – заявила тогда Тесс.
Стоит отметить, что пара публикует невероятно нежные фото и уже собрала достаточное количество поклонников в социальных сетях.
"Самая красивая девушка в мире", – пишет Баррон под фото Тэсс.
"Эти недели, когда я был далеко от тебя, были одними из самых тяжелых. Обнимать тебя своими руками – это как мечта. В своем путешествии я изучил не только много о себе. Я понял, что не смогу пробыть еще один день без тебя", – пишет младший брат Пэрис Хилтон.