23:18
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Брат Пэрис Хилтон женился: трогательная история любви с фото

67 Читати новину українською
Свадьба Баррона Хилтона
Свадьба Баррона Хилтона / Instagram

Младший брат светской львицы Пэрис Хилтон, 28-летний Баррон Хилтон женился. Его избранницей стала Тесса фон Вальдердорфф.

Свадьбу праздновали на небольшом французском острове Сен-Бартелеми. Об этом рассказывает Пэрис Хилтон на своей странице в Instagram.

Читайте также: Известна дата свадьбы Пэрис Хилтон, – СМИ

Мистер и миссис Хилтон. Люблю свою замечательную семью,
– комментирует фото сестра Баррона.

брат періс хілтон одружився

брат періс хілтон одружився

брат періс хілтон одруживсі

Баррон Хилтон женился

Отметим, что романтическое предложение Баррон сделал осенью прошлого года в Центральном парке Нью-Йорка.

"Это лучше, чем сказка. Обрученная с моим лучшим другом, моей второй половинкой, любовью всей моей жизни. Навсегда", – заявила тогда Тесс.

 

Стоит отметить, что пара публикует невероятно нежные фото и уже собрала достаточное количество поклонников в социальных сетях.

"Самая красивая девушка в мире", – пишет Баррон под фото Тэсс.

 

The most beautiful girl in the world

Допис, поширений Barron Hilton III (@barronhilton)

 

"Эти недели, когда я был далеко от тебя, были одними из самых тяжелых. Обнимать тебя своими руками – это как мечта. В своем путешествии я изучил не только много о себе. Я понял, что не смогу пробыть еще один день без тебя", – пишет младший брат Пэрис Хилтон.

 

Теги: LifeStyle Звездные романы Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как Италия выступает против беженцев
сегодня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 17
Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом
сегодня, 22:29 Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом
130
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
211
сегодня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 271
Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
сегодня, 21:36 Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
Роман Пагулич 156
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук