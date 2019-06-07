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      Братья Виктор, Павел и Иван Балоги снова баллотируются в Верховную Раду в Закарпатье

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      Виктор и Иван Балога на заседании Верховной Рады
      Виктор и Иван Балога на заседании Верховной Рады / Скриншот из эфира телеканала "Рада"

      ЦИК зарегистрировала от партии "Единый центр" пять кандидатов в депутаты на выборах в Верховную Раду, которые будут баллотироваться в разных мажоритарных округах. Примечательно, что трое из пяти – родные братья Виктор, Иван и Павел Балоги. В 2014 году они тоже шли в Раду и уверенно победили в своих округах. Правда, тогда они были самовыдвиженцами.

      О факте регистрации этих кандидатов в ЦИК 7 июня сообщило на своей странице в Facebook общественное движение "Опора".

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      В одномандатных округах Закарпатской области от "Единого центра" ЦИК зарегистрировала Михаила Фединца в округе 68, Виктор Балогу – в 69, Ивана Балогу – в 70, Павла Балогу – в 73 и Василия Йовдия – в 72 округе. Этих кандидатов выдвинул 30 мая съезд политсилы.

      Балоги
      Иван Балога, Виктор Балога, Павел Балога – братья и народные депутаты Украины

      Чем известны братья Балоги? Наиболее известным является старший брат, Виктор Балога – 1963 года рождения, политик и бизнесмен. Городской голова города Мукачево при президенте Леониде Кучме, депутат, министр, руководитель секретариата президента во времена президентства Виктора Ющенко. СМИ часто называли его "серым кардиналом", который руководил страной рядом с президентом.

      8 января 2018 года был одним из 36 депутатов, которые голосовали против признания украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Интересно, что сын Виктора Андрей Балога сейчас является действующим главой города Мукачево.

      Меньше известны младшие братья. Иван Балога – 1966 года рождения, предприниматель и политик. Глава Закарпатского областного совета с 2010 года, народный депутат с 2014 года. Павел Балога – 1973 года рождения, народный депутат Украины с 2014 года.

      В пятницу, 7 июня, ЦИК зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Из них 16 самовыдвиженцев, а выдвинутых партией – 5. В целом по состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 64 кандидата в народные депутаты Украины: самовыдвиженцев – 59, выдвинутых политической партией – 5.

      Внеочередные выборы в Раду состоятся, согласно указу президента Зеленского, 21 июля 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Новости Закарпатья Единый центр Балога Иван Иванович Балога Павел Иванович Балога Виктор Иванович Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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