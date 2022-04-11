По предварительной информации, правоохранителя застрелили. Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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В братской могиле нашли тело правоохранителя

В Буче продолжают документировать убийства украинцев оккупантами. 10 апреля при осмотре тел по массовому захоронению обнаружили и тело полицейского.

Старший лейтенант полиции Юрий Чабах, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления, по предварительным данным был застрелен российским снайпером во время боевых действий в городе,

– заметил Небитов.

Начальник полиции Киевщины выразил искренние соболезнования родным и близким коллеги. Он подытожил, что гордится каждым полицейским, защищающим украинцев, иногда даже ценой собственной жизни.

Смотрите фото, как в братской могиле нашли тело полицейского / Фото Андрея Небитова

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