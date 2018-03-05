"Братва рвется к власти": в сети остроумно высмеяли Путина и кулак с татуировкой
3 марта президент России Владимир Путин пришел на концерт-митинг в его поддержку "За сильную Россию" в спорткомплексе "Лужники".
На митинге в поддержку главы Кремля кто-то приставил к голове Владимира Путина кулак в татуировках – пользователи в соцсетях взорвались остроумными "фотожабами" и шутками.
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"Кто там за мужиком из КГБ с наколками?", – подписал фото пользователь "Догоняй" с своем Twitter.
"В Кремле один Володя лежит, другой сидит, а третий стоит. Не Кремль, а Владимирский централ", – шутят пользователи.
"Символ срастания власти и криминала – лучше не изобразить", "Криминал за спиной власти – отличный символ" – пишут в Twitter.
Источник: 24 Канал
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