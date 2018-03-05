"Братва рвется к власти": в сети остроумно высмеяли Путина и кулак с татуировкой

3 марта президент России Владимир Путин пришел на концерт-митинг в его поддержку "За сильную Россию" в спорткомплексе "Лужники".

На митинге в поддержку главы Кремля кто-то приставил к голове Владимира Путина кулак в татуировках – пользователи в соцсетях взорвались остроумными "фотожабами" и шутками.

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"Кто там за мужиком из КГБ с наколками?", – подписал фото пользователь "Догоняй" с своем Twitter.

Кто там за мужиком из КГБ с наколками? pic.twitter.com/3m9GPsG9g5 — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 4 березня 2018 р.

"В Кремле один Володя лежит, другой сидит, а третий стоит. Не Кремль, а Владимирский централ", – шутят пользователи.

"Символ срастания власти и криминала – лучше не изобразить", "Криминал за спиной власти – отличный символ" – пишут в Twitter.

Братва рвётся к власти — Купчинский драккар (@DrBestrong) 4 березня 2018 р.

Все же помнят эту фотку, на которую фапали либерахи. Сфоткать руку Тимати на митинге в поддержку Путина, и подписать «власть и криминал».

Это все что вам надо знать про либерах. pic.twitter.com/9Y0WO3QmlX — Комиссар (@narkom_1937) 5 березня 2018 р.