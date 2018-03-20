Браузер Firefox почти 10 лет использовал слабую систему для защиты паролей

Браузер Firefox от Mozilla ненадежно сохраняет персональную информацию. Речь идет о функции "мастер-пароля". Об этом сообщил автор расширения AdBlock Plus Владимир Палант.

Сообщает ain.ua.

С помощью "мастер-пароля" пользователь устанавливает единый пароль, который используется как ключ шифрования для всех других данных, которые хранятся с логинами на сайтах.

Сначала эта функция имела положительные отзывы, ведь до того браузеры вообще хранили пароли в открытом виде.

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Мастер-пароль работает в Firefox уже 9 лет, при этом там используют устаревший алгоритм хеширования SHA-1. Сейчас большинство компаний и сервисов отказались от него, из-за легкости взлома с помощью брут-форса (перебора ключей).

Как отметил Владимир Палант Палант, современные видеокарты способны сломать мастер-пароль Firefox менее чем за минуту. К примеру, ускоритель Nvidia GTX 1080 может вычислять 8,5 миллиардов хэшей в секунду, а это 8,5 миллиардов вариантов паролей.

А учитывая то, что обычно пользователи используют не очень изобретательные пароли, то это представляет реальную угрозу.

Кстати, Палант не первый, кто обнаружил уязвимость Firefox. Еще после запуска функции, 9 лет назад, на форуме Mozilla для поиска багов появилось сообщение об использовании низкого уровня шифрования.

При этом в Mozilla сообщили, что проблему уже исправляют – готовят новый компонент для шифрования паролей. Он получил кодовое имя Lockbox.