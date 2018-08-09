Bravo Airways отменила авиарейс Киев-Люблин

Украинская авиакомпания Bravo Airways прекратила обслуживать направление Киев-Люблин-Киев. Случилось это через 2 месяца после запуска авиарейса.

Об этом сообщает ЦТС.

Одновременно Bravo Airways продолжила осуществлять рейсы в Люблин из аэропорта Херсона.

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Как сообщили в компании, рейсы Киев-Люблин-Киев были прекращены 3 августа 2018 года.

Мы были вынуждены принять такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. Причиной стали обстоятельства, которые сложились в последнее время на туристическом рынке Украины, а также низкий спрос на это направление среди пассажиров

– пояснили в пресс-службе Bravo Airways.

При этом авиасообщение Херсон-Люблин-Херсон продолжается, поскольку это самый популярный маршрут этой компании. Рейсы из Херсона в Люблин осуществляются трижды в неделю – по четвергам (3:10), пятницам (18:25) и воскресеньям (22:45) из Украины, а по средам (23:30), пятницам (14:45) и воскресеньям (19:05) – из Польши.