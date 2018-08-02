Бразилец Буэно официально перешел в "Динамо"
Полузащитник "Сантоса" Витор Буэно стал игроком "Динамо". Вскоре о трансфере будет объявлено официально.
Бразилец уже примерил футболку своей новой команды. Выступать за "Динамо" Буэно будет под 20-м номером.
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Отметим, ранее говорилось о том, что киевское "Динамо" и "Сантос" совершат обмен игроками, которые перейдут в новые для себя клубы на правах аренды. Таким образом, Дерлис Гонсалес стал игроком "Сантоса".
23-летний атакующий полузащитник Витор Буэно дебютировал в большом футболе за "Ботафого" из Сан-Паулу. В "Сантос" перешел в 2015 году.
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Источник: 24 Канал
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