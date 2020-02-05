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      Бразилец, который привез в Украину 4 килограмма кокаина, проведет 10 лет за решеткой

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      Бразильца, которого в Жулянах задержали с огромной партией наркотиков, осудили / Фото: аэропорт "Киев"

      Соломенский районный суд Киева вынес приговор 25-летнему бразильцу за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах. В октябре 2018 года тот привез в Украину чемодан, в которой спрятал 4,1 килограмма кокаина.

      Преступление произошло в аэропорту "Киев", в Жулянах, напоминает столичная прокуратура.

      К слову: Мужчину задержали наркотиками: судья поверил, что тот опьянел от булочки с маком

      Тогда, больше года назад, во время досмотра багажа "туриста" выяснилось, что у его чемодана двойное дно, где он спрятал два пакета с наркотиками. Всего было изъято 4,1 килограмма кокаина (вес указан вместе с упаковкой).

      Такое преступление квалифицировали сразу по двум статьям – контрабанда, а также незаконное хранение и перевозка наркотиков в особо крупных размерах.

      контрабанда наркотиків, бразилець у ЖулянахНаркотики обнаружили в двойном дне чемодана бразильца

      Соломенский суд признал 25-летнего иностранца виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил его к 10 годам за решеткой. Кроме того, у него конфискуют все имеющееся на территории Украины имущество.

      бразилець привіз в Україну наркотики
      В целом бразилец привез в Украину более 4 килограмма наркотиков

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Наркотики Бразилия Прокуратура Киева
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