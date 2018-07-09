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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Бразилец, которым интересуются "Динамо" и "Шахтер", прилетит в Украину

46 Читати новину українською
Сидклей
Сидклей

Перспективный бразильский защитник "Коринтианса" Сидклей отправился в Украину для завершения трансфера в "Динамо".

Соответствующее фото футболист выложил в своем Instagram.

 

Já estou com saudades família ️#Ucrânia ️

Допис, поширений Sidcley Ferreira (@sisidy)

25-летний бразилец разместил пост, где он написал, что уже скучает по своей семье и указал направление своего путешествия – Украина.

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Сидклей выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть и в полузащите. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу "Динамо", "Шахтера" и "Зенита". Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов. "Динамо" заплатит "Коринтиансу" 5 миллионов евро за защитника.

Бразилец является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", но прошлый сезон он провел на правах аренды за "Коринтианс" (26 матчей, 3 гола и 2 ассиста).

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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