Бразилец, которым интересуются "Динамо" и "Шахтер", прилетит в Украину

Перспективный бразильский защитник "Коринтианса" Сидклей отправился в Украину для завершения трансфера в "Динамо".

Соответствующее фото футболист выложил в своем Instagram.

25-летний бразилец разместил пост, где он написал, что уже скучает по своей семье и указал направление своего путешествия – Украина.

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Сидклей выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть и в полузащите. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу "Динамо", "Шахтера" и "Зенита". Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов. "Динамо" заплатит "Коринтиансу" 5 миллионов евро за защитника.

Бразилец является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", но прошлый сезон он провел на правах аренды за "Коринтианс" (26 матчей, 3 гола и 2 ассиста).