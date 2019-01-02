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      Бразилец ждал две недели в Украине трансфера в "Динамо"

      61 Читати новину українською
      Буэно пришлось провести две недели в Украине без работы
      Буэно пришлось провести две недели в Украине без работы / twitter.com

      Легионер "Динамо" Витор Буэно рассказал, как шли переговоры между киевлянами и бразильским "Сантосом" относительно его трансфера. По его словам, ему пришлось провести две недели в Украине без работы.

      В интервью GloboEsporte.com бразилец Буэно заявил, что переговоры шли медленно.

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      "Переговоры с киевлянами шли медленно, поскольку не выполнялись некоторые соглашения, которые ранее были согласованы. С "Динамо" все было хорошо, это "Сантос" не знал, получится ли договориться с Дерлисом Гонсалесом. Мое же личное соглашение уже было улажено, все зависело лишь от соглашения с парагвайцем. Мне пришлось провести две недели в Украине, не зная, что делать. И я пропустил предсезонку, просто ожидая трансфера", – рассказал футболист.

      Напомним, что Буэно также рассказал, планирует покидать киевский клуб в ближайшее время из-за отсутствия игровой практики.

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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