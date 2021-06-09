В Бразилии наркоторговцы парализовали город после убийства их лидера

В бразильском городе Манаус банды наркоторговцев атаковали банки, общественные здания, полицейские участки, транспорт и даже машины местных жителей. Причиной активизации уличной преступности стало убийство правоохранителями одного из лидеров наркобанды.

Издание сообщает, что власти города приказали закрыть школы и приостановить работу общественного транспорта после агрессии представителей наркобанды.

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В Бразилии наркоторговцы парализовали город

В городе Манаус вечером 5 июня во время полицейской спецоперации погиб местный наркоторговец Эрик Батиста Коста, известный также как "Дадиньо".

После этого преступные группировки начали массовую атаку на город.

Правительство штата заявило, что во время приступов представители наркобанд сожгли десятки автобусов и легковых автомобилей, повредили множество общественных зданий, полицейских участков и банков.

Владельцы закрывают магазины, а местные жители боятся покидать свои дома. Губернатор Уилсон Лима попросил вести в Манаус Национальную гвардию.

О жертвах и пострадавших в результате атак не сообщается. Сейчас полиция арестовала 29 человек, подозреваемых в причастности к погромам.

Предыдущий инцидент с наркоторговцами в Бразилии

В начале мая в Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в перестрелке.

Стрельба произошла во время спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Одной из жертв стал полицейский.

Впоследствии число погибших возросло до 28.

Наркоторговцы парализовали город Манаус: смотрите карту