Жертвами перестрелки вооруженных бандитов с полицией в метро Рио-де-Жанейро 6 апреля стали по меньшей мере 23 человека. Один из погибших – полицейский.

Несовместимое с жизнью ранение получил офицер Андре Фриас. Кроме того, местные СМИ сообщают, что еще по меньшей мере 2 полицейских получили ранения.

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Кроме того, травмы получили 2 пассажиров метро.

В результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рано утром в четверг в северной зоне Рио-де-Жанейро, погибли 23 человека,

– говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что во время операции в метро раздавались выстрелы, а также были слышны взрывы.

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