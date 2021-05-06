В Бразилии полиция устроила облаву на наркоторговцев: 23 погибших
Жертвами перестрелки вооруженных бандитов с полицией в метро Рио-де-Жанейро 6 апреля стали по меньшей мере 23 человека. Один из погибших – полицейский.
Источник:Globo
Несовместимое с жизнью ранение получил офицер Андре Фриас. Кроме того, местные СМИ сообщают, что еще по меньшей мере 2 полицейских получили ранения.
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Кроме того, травмы получили 2 пассажиров метро.
В результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рано утром в четверг в северной зоне Рио-де-Жанейро, погибли 23 человека,
– говорится в сообщении.
Очевидцы рассказали, что во время операции в метро раздавались выстрелы, а также были слышны взрывы.
Борьба с наркоторговцами в мире: главное
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