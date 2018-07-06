Бельгия победила Бразилию и вышла в полуфинал Чемпионата мира

Сборные Бразилии и Бельгии на Чемпионате мира встретились уже на стадии четвертьфинала. Матч, который претендовал на статус финала (по именам), пришлось сыграть уже на такой ранней стадии.

Бразильцы и бельгийцы среди букмекеров были одними из фаворитов турнира. Ппредпочтение отдавали больше "селесао", но матчи Чемпионата мира показали, что сборная Бразилии не так уж и непобедимая – тяжелая ничья против швейцарцев, победа только в добавленное время над Коста-Рикой, и минимальная победа над сербами. Значительно лучше выглядела их игра в матче против Мексики, но этого иногда недостаточно.

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К бельгийцев на этом мундиале тоже приковано немалое внимание. Команда до игры против бразильцев не проигрывала в 23 матчах подряд, без проблем разобралась с соперниками в группе (после двух разгромных побед еще минимальная над сборной Англии). Однако матч 1/8 финала был довольно неоднозначным. Команда дважды пропустила за четыре минуты от сборной Японии в начале второго тайма. Но проявила характер и сумела отыграться, забив победный гол незадолго до финального свистка.

Начали команды довольно живо, и неизвестно, как бы пошел ход поединка, если бы Тиаго Силва уже на первых минутах сумел забить после подачи с углового. Но мяч попал в штангу. Зато забили бельгийцы. С того же углового. Подачу на ближней штанге замыкал Компани, но мяч в ворота залетел от Фернандиньо, который в воздухе пытался выбить мяч, но столкнулся со своим партнером.

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В общем бельгийцы действовали довольно аккуратно, накрыв главную атакующую силу бразильцев – Неймара. Форвард, который в этом матче действовал на фланге, очень часто был вынужден противостоять сразу двум соперникам. Кроме того, довольно надежно в рамке ворот действовал Куртуа. Вратарь неоднократно спасал свою сборную после многочисленных ударов. В общем бразильцы нанесли девять ударов в створ ворот. И забили только один раз.

Но это будет позже. А пока в первом тайме бельгийцам удалось удвоить свое преимущество. "Красные дьяволы" организовали быструю контратаку. При этом мяч почти через все поле "пронес" форвард Лукаку, а удар по воротам наносил Де Брюйне. Алисон не сумевший дотянуться до мяча.

Во втором тайме бразильцы усилили давление на ворота соперников. И даже могли претендовать на пенальти, когда Компани в штрафной сбил Жезуса (игроки, кстати, играют в одной команде – "Манчестер Сити"). Однако арбитр Милорад Мажич после просмотра видеоповтора решил, что нарушения в этом эпизоде ​​не было.

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Гол сборной Бразилии вернул интригу в матч на 76 минуте. Коутиньо заметил забегание Ренато Аугусто и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда полузащитник пробил головой точно в угол ворот. Единственный момент за весь матч, когда Куртуа не сумел спасти свою сборную.

Зато голкипер продемонстрировал великолепную реакцию уже на последних минутах встречи, когда отразил коварный удар Неймара под самую перекладину. Угловой, на который прибежал даже Алисон, ни к чему не привел. Бельгия побеждает и выходит в полуфинал Чемпионата мира. Бразилия покидает турнир.

Бразилия – Бельгия 1:2

Голы: Аугусто. 76 – Фернандиньо, 13 (авт), Де Брюйне, 31